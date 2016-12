Indy on Arts

Friday, Dec. 23

Alice Wallace, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Nick I, 9 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy, 949 715-7777.

Fleetwood Mac VS Heart, 8 p.m., The Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano, 949 496-8930. $20.

Montgomery Creek, 9 p.m., Marine Room Tavern, Ocean Ave.

Saturday, Dec. 24

Professor Columbo, 9 p.m., Marine Room Tavern, 214 Ocean Ave.

Fleetwood Mac vs Heart, 8 p.m., The Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano, 949 496-8930. $20.

Fiesta Navidad, 8 p.m., Friday Dec. 23, Segerstrom Center. Tickets: starting at $29, online at SCFTA.org, or Box Office, 600 Town Center Drive in Costa Mesa. (714) 556-2787.

Sunday, Dec. 25

Surfboard Menorah celebration, 2 p.m. Main Beach cobblestones. Israeli DJ, dancing, magician, crafts, latkes and menorah lighting. Free.

Monday, Dec. 26

Morgan Mallory, 8:30 p.m.; Skyloft, 422 S. Coast Hwy, 949-715-1550.

Andrew Corradini, 8 p.m., Marine Room Tavern, 214 Ocean Ave.

Tuesday, Dec. 27

Francois Dean & Friends, 8 p.m., Mozambique, 1740 S. Coast Hwy, 949 715-7777.

Poul Pederson, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Joseph Soul, 8 p.m.; Skyloft, 422 S. Coast Hwy, 949-715-1550.

Wilfax Duo, 8 p.m., Marine Room Tavern, Ocean Ave.

Wednesday, Dec. 28

Steve Maggiora Trio, 8 p.m., Marine Room Tavern, 214 Ocean Ave.

Jacob Szekely Trio, 8:30 p.m., Skyloft, 422 S. Coast Hwy, 949-715-1550.

Robert Jon & the Wreck, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Drop in for unexpected sets at Kevin’s Beach, 8-9 p.m. KX 93.5 or kx935.com.

Shawn Jones, 8 p.m., Mozambique, 1740 S. Coast Hwy, 949 715-7777.

Thursday, Dec. 29

School Boy Crush, 7 p.m. Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Weare the Big Bang, 8:30 p.m.; Skyloft, 422 S. Coast Hwy, 949-715-1550.

Who’s Next, 9 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Continuing:

Anna Hills, Kristin Leachman and Phillip K. Smith III exhibits, Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr.

Hal Landon Jr. is Ebenezer Scrooge in South Coast Repertory’s production of “A Christmas Carol,” 7:30 p.m., 655 Town Center Dr., Costa Mesa. Through Dec. 24. Tickets: www.scr.org.

“Elf the Musical,” 2 and 7:30 p.m., Segerstrom Center Tickets: starting at $29, online at SCFTA.org, or Box Office, 600 Town Center Dr. in Costa Mesa. (714) 556-2787. Dec. 20-Jan. 1