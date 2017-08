Indy on Arts

Friday, August 11

“Chicago,” 7:30 p.m., No Square Theater, 384 Legion St. $25. Also 8/12, and 2 and 7:30 p.m. 8/13.

Gary Turner, 5 p.m.; Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Melanie Taylor, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: April Strong, Poul Pedersen, Vaughn Vahie, 11 a.m.; Masanga Marimba, 11:30 a.m.; Kindred Trio, Kaitlyn Weathers, 4:30 p.m.; The Black Tongue Bells, 5 p.m.

World Anthem, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Tierra, Barry Allen & The Earthshakers, 6 p.m., Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $25

Super Diamond, 8 p.m., Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $25.

Saturday, August 12

Duchicella, 12 p.m.; Heart & Soul, 5 p.m.; Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Billy Valentine, 5:30 p.m.; Black Market Trust, 5:30 p.m.; Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust festival, 935 Laguna Canyon Rd.; April Strong, Kelly Fitzgerald, Zach Churchill, 11 a.m.; Robert Jon & The Wreck, 11:30 a.m.; Magic Matt, 12 p.m.; John Huestanstamm, Paul Mclntire, 4:30 p.m.; Blue Offenders, 5 p.m.

The Budrows, 7 p.m.; Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Desperado, 6 p.m.; The Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $20

Art Access: Pasadena, 9:30 a.m.; Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr. For tickets call 949 494-8971

Sunday, Aug. 13

Los Pinguos, 5:30 p.m., Bluebird Park. Bring a low backed chair. Free.

Ohio Trio, 12 p.m.; George Gilliam Trio, 5 p.m.; Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

David Correa & Cascada, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: April Strong, Kenny Hale, George Butts, 11 a.m.; Benevolence Audition, 11:30 a.m.; Magic Matt, 12 p.m.; Ashley McCausland, Rich Folk, The Heretics, 4:30 p.m.; Kelly Fitzgerald Band, 5 p.m.

Andrew Corradini, 6 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Pacific Chorale’s Festival, 5 p.m.; Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Dr., Costa Mesa

Monday, August 14

Greg Manning, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: George Lawton, 10 a.m.; Robert Jon Burrison, Pasion Gitana, 11 a.m.; Moon Police, 11:30 a.m.; Jesse Miller, 4:30 p.m.; Big Bill’s Medicine Show, 5 p.m.

Amy May, 6 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Tuesday, August 15

Girls Jazz Night, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: Jo Anne Kurman, John Troy & Bob Hopkins 11 a.m.; The Snacks 11:30 a.m.; Jason Freddy, Terrell, 4:30 p.m.; Terrell, Undecided Future, 5 p.m.; Terrell, 6 p.m.

Jurtis Gentile, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Wednesday, August 16

Rick Tatum, 5:30 p.m.; Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: George Lawton, 10 a.m.; Poul Pedersen, 11 a.m.; Flatland Mountain Rock Band, 11:30 a.m.; Alisa Eisenberg, Caitlin Lucia, 4:30 p.m.; Brother Yusef, 5 p.m.

Jake London, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Thursday, August 17

Don Coval, 4 p.m., Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Stephan Oberhoff & Heartbeat Brazil, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: GeKing Taylor Project, 11 a.m.; Salty Suites, 11:30 a.m.; John Troy, 4:30 p.m.; Moonshine, 5 p.m.

Adam Lasher Band, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Film Night: Chinatown, 7 p.m., Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr. Free with museum admission.

Continuing:

“Pageant of the Masters,” 8:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

“Phil Dike: At the Edge of the Sea,” Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr. Through Sept. 24.