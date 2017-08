Indy on Arts

Friday, August 18

“A Night with Janis Joplin,” Laguna Playhouse, 606 Laguna Canyon Rd. Through Sept. 10. 949 497-2787.

Renown Muzic, 5 p.m., Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Terron Brooks, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: April Strong, Blue Deux, Oliver Zepeda, 11 a.m.; Heather in Bluem, 11:30 a.m.; David Rosales, Andrew Corradini, 4:30 p.m.; Upstream, 5 p.m.

Ted Z & The Wranglers, 7 p.m.; Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

The Sweet, 8 p.m.,The Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $20

Francois Dean, 7 p.m.; Party Foul 9 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Gala of the Stars, 6 p.m.; Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Dr., Costa Mesa

Saturday, August 19

Duchicella, 12 p.m.; Black Cat Mojo, 5 p.m.; Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Poncho Sanchez, 1 p.m., Kiki Ebsen, 5:30 p.m.; Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: April Strong, Michelle Mangione, Eddie Allen, 11 a.m.; Beatroots, 11:30 a.m.; Magic Matt, 12 p.m.; Really Classic, Robert Charles Star, 4:30 p.m.; James Clay Garrison Band, 5 p.m.

Funk Shui Planet, 7 p.m.; Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Honk, Venice, 8 p.m.; Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $30

Kirk Andres Wilson, 7 p.m.; Hollywood U2, 9 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Sunday, August 20

Upstream, 5:30 p.m., Bluebird Park. Free. Bring a low back chair.

Dean Grech, 12 p.m.; Kelly Fitzgerald, 5 p.m.; Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Missiles of October, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: April Strong, Peter Dobson, Tricia Freeman, 11 a.m.; Dupp Brothers, 11:30 a.m.; Magic Matt, 12 p.m.; Sam Bybee, Anesha Rose, 4:30 p.m.; Agave Brothers, 5 p.m.

Kurtis Gentile Duo, 6 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Upstream, 5 p.m.; Bluebird Park, Blue Bird Canyon Drive.

Philip Gough Combo, 1 p.m.; Einstein Brown, 5 p.m.; Jahgun, 8 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Family Art Studio, 2 p.m.; Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr. Free with advance registration

Monday, August 21

String Revolution, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: Jodi Siegel, Sabrina Lentini, 11 a.m.; The Nighthawks, 11:30 a.m.; Gary Shapiro, 4:30 p.m.; Shades of J, 5 p.m.

Poul Pederson, 6 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Tuesday, August 22

Chase Huna, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: George Lawton, 10 a.m.; Vaughn Fahie, Danny Maika, 11 a.m.; Little Big Band, 11:30 a.m.; Ken Garcia, 4:30 p.m.; Woodstock Mud, 5 p.m.

Kurtis Gentile, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Laguna Voice!, 8 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Wednesday, August 23

True Willie & The Boys, 5:30 p.m.; Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: John Troy & Bob Hawkins 11 a.m.; Kelly Fitzgerald Band, 11:30 a.m.; Bryan Leicher, Dub Rock Duo, 4:30 p.m.; Cali Solo, 5 p.m.

Anesha Rose, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Bill Magee, 8 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Thursday, August 24

Joanne Kurman, 4 p.m., Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Brian Simpson, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: George Lawton, 10 a.m.; Poul Pederson, 11 a.m.; Superlark, 11:30 a.m.; Kevin Miso, George Butts Duo, 4:30 p.m.; Blue Offenders, 5 p.m.

The Strangers, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Mando Cordova, 7 p.m.; Andrew Bloom, 8 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Charles Arnoldi, 6 p.m.; Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr. Free with museum admission

Continuing:

“Pageant of the Masters,” 8:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

“Phil Dike: At the Edge of the Sea,” Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr. Through Sept. 24.