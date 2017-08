Indy on Arts

Friday, Aug. 25

Renown Muzic, 5 p.m.; Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Nita Whitaker, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: April Strong, Sean Wiggins & The Loan Goat, 11 a.m.; Kenny Hale Band, 11:30 a.m.; Salty Suites, Victoria McGinnis, 4:30 p.m.; Lisa Haley Band, 5 p.m.

James Clay & The Peach, 7 p.m.; Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

David Lindley, 8 p.m., Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $20

Francois Dean, 7 p.m.; Stone Jonez, 9 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Saturday, August 26

Jason Freddy Duo, 12 p.m.; Dean Grech, 5 p.m.; Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Herb Alpert in concert, 5 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: April Strong, Kalama Brothers, Elaine Miles & John Chiodini, 11 a.m.; Caramelle, 11:30 a.m.; Magic Matt, 12 p.m.; Beth & Steve, Dos Guys, 4:30 p.m.; The Farm, 5 p.m.

Salty Suites, 7 p.m.; Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Kevin Nealon, 8 p.m., Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $38

John Randall, 7 p.m.; Francois Dean, 9 p.m.; Special Guests, 10:30 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Sunday, August 27

Jamie Shaheen, 5 p.m.; Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

L.A. Transfer, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: April Strong, Kelly Fitzgerald, Sam Bybee, 11 a.m.; Trevor Green, 11:30 a.m.; Magic Matt, 12 p.m.; Fashion Show, 4 p.m.; Jason Freddy Duo, 4:30 p.m.; OSND, 6 p.m.

JJ Smith Trio, 6 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Upstream, 5 p.m.; Bluebird Park, Blue Bird Canyon Drive.

Mando & Friends, 1 p.m.; Einstein Brown, 5 p.m.; Upstream Reggae, 7:30 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

The Rat Pack, 7 p.m., Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $20

Monday, August 28

Quattrosound, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: George Lawton, 10 a.m.; Sparky & The Ancient Mariner, Michael Hamilton, 11 a.m.; The Folktones, 11:30 a.m.; Kindred Trio, 4:30 p.m.; The Black Tongue Bells, 5 p.m.

Sabrina Lentini, 6 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Tuesday, August 29

Judith Owen, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: The Surftones, John Troy, 11 a.m.; Nichole Preuss Group, 11:30 a.m.; Michelle Magione, 4:30 p.m.; Woodstock Mud, 5 p.m.

John Troy, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Laguna Voice!, 8 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Wednesday, Aug. 30

Slim Man, 5:30 p.m.; Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: George Lawton, 10 a.m.; Poul Pedersen, 11 a.m.; The Givers & Takers, 11:30 a.m.; Pasion Gitana, 4:30 p.m.; Hot Club Debop, 5 p.m.

Adam Lasher, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Papermoon Gypsys, 8 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Thursday, Aug. 31

Don Covel, 4 p.m., Laguna Art-A-Fair, 777 Laguna Canyon Rd. 949 494-4514

Max Bennett, 5:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd.

Sawdust Festival, 935 Laguna Canyon Rd.: Martin Gerschwitz, 11 a.m.; Funk Shui Planet, 11:30 a.m.; Brother Yusef, Pawnshop Kings, 4:30 p.m.; Tricia Freeman Band, 5 p.m.

The Higgs, 7 p.m., Cliff Bar & Firepit Lounge, 577 S. Coast Hwy.

Mando Cordova, 7 p.m.; Andrew Bloom, 8 p.m.; Mozambique, 1740 S. Coast Hwy.

Gunboat Kings, 8 p.m.; The Coach House, 33157 Camino Capistrano, San Juan Capistrano. $15

Talk with land installation artist Phillip K. Smith III, 6 p.m.; Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr. Free with museum admission

Continuing:

“Pageant of the Masters,” 8:30 p.m., Festival of Arts, 650 Laguna Canyon Rd. Through Aug. 31.

“Phil Dike: At the Edge of the Sea,” Laguna Art Museum, 307 Cliff Dr. Through Sept. 24.

“A Night with Janis Joplin,” Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Dr., Costa Mesa. Through Sept. 10