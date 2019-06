Break on Through

Share this:

Class of 2019 bids farewell to LBHS

Two hundred and ninety-four seniors turned their tassels and said their goodbyes to Laguna Beach High School on Thursday, June 20, during the Class of 2019 Commencement at the Festival of Arts’ Irvine Bowl.

Students, faculty, friends and family filled the outdoor amphitheater to celebrate the graduates’ accomplishments and listen to speeches by senior speaker Charles Dickerson, valedictorian Taylor Tran, teacher Dawn Hunnicutt, and LBHS principal Jason Allemann before the presentation of diplomas.

LBHS Class of 2019

Hannah Abrahamson, George Allen, Lauren Allen, Giovanny Alonso, Ruby Amodeo, Cromwell Anaya, Tahirih Andrews, Jared Angus, Cassidy Aranas, Eliana Arthur, Shanai Mae Auguis, Lucas Austin, Kelsey Bailey, Kai Ball, Sophia Balliet, Fernando Barraza, Guinevere Bates Hewitt, Lucinda Becker, Abigail Bekken, Drake Bell, Caden Bencz, David Berger, Hassan Berri, Laura Bianchi, Matthew Blunk, Ella Bohorquez, Zachary Bonnin, Travis Booth, Dylan Brashier, Grace Brian, Addison Briggs, Mia Brisker-Vines, Kate Brown, Justin Bruyntjens, Chloe Bryan, Rylee Bullington, Natalie Bush, Richard Cairns, Walter Cairns, John Calabrese, Ryan Calabrese, Kathryn Calderas, Noah Cameron, Zoe Campbell, Cori Cansdale, Ryan Caraher, Victor Castillo, Denise Castro, Kent Cebreros, Jessalyn Chaney, Kaylie Cirignani, Travis Clark, William Clark, Cutter Clawson, Molly Cohn, Haley Colton, Eric Cortellessa, Kayla Coscino, Sophia Costanzo, Kai Cuevas, Nicole Cunningham, Amr Dabbas, Nicholas Darby, Dorothea Darlington, Hunter Davis, Sydney Davison, Gabriela De Moraes, Camille DeMilly Otteson, Gunes Denktas, Lance Detweiler, Charles Dickerson, Elisa Dobrow-Isaza, Sean Dolan, Andrew Doudna, William Dowell, Ashley Dudley Depalma, Emily Engel, Vickymar Erazo, Lucas Escobar, Richard Ettinger, Allie Evans, Zachary Falkowski, Drake Fay, Aaron Faye, Lauren Fetzer, Adam Filiano

Logan Fiorenza, Lola Fisher, Sebastian Fisher, Chloe Flanagan, Ashley Flores, Isabella Fonk, Jake Francis, Sarah Freedman, Kolton Freeman, Taylor Fritschmann, William Fullerton, Armand Garcia Amini, Eulalia Garcia Amini, Ayrton Garcia Jurado, James Garwal, Kalani Gee, Emma Gibbs, Katherine Gilles, Bryn Gioffredi, Chase Gioffredi, Connor Gioffredi, Jordan Glick, Riley Gough, Aiden Greengard, Colton Gregory, Kaitlin Gunsolley, Jade Hamilton, Noah Handel, Hanna Hardie, Maria Harduvel Brown, Caleb Hardy, Jacob Harper, Summer Harvey, Cole Hawkins, Jagger Hawlish, Noah Haymond, Curran Hendrickson, Johan Hingel, Sarah Hollinshead, Cole Hunt, Russell Hunter, Madeline Hurley, Christopher Hynson, Isabella Jarrard

Xochitl Javier, Olivia Jenkins, Colin Johnson, Jake Joiner, Taylor Kaye, Thomas Keeling, Benjamin Kellogg, Claire Kelly, Patrick Kelly, Thomas Kennedy, Adam Kerfoot, Nessa Kiani, Evelyn Kilburg, Makayla Klug, Samuel Kluver, George Knapp, Claire Knill, Hannah Konkel, Jayden Kovacic, Annalise Kramer, Conor Kramer, Alexander Kvitsinski, Pablo Ladislao, Brandon Lam, Eve Laptin, Claire Lattin, Isabella Lazur, Mason Lebby, Logan Ledger, Hannah Levinstein, Noah Linder, Trey Lockhart, Nicholas Lucas, Taylor Luecke, Adeline Lupean, Shane Lythgoe, Anna Madigan, Taylor Magee, Nadine Maida, Sydney Mangus, Skyler Martin, Andrew Martinez, Kylee Matheson, Jesse Maya, Liam McCue, Matthew McCullough, Michael Mead, Jennifer Medina, Alexandra Megarit, Josiah Meulemans, Megan Mindte, Carson Mitchell, Brandon Moore, John Moran, Gustav Julius Morck, Bryce Morrice, Caleb Mostajo, Natalie Musetti, Hayden Myers, Landon Needham, Hannah Neufeld, Dennis Nguyen, Cal Nielson, Sean Nolan, Jett North, Dominic Nozzarella, Andrea Ocampo, Kerin Onodera, Miles Orr, Ethan Ospina, Luke Pacheco, Kate Palino, Cal Parker, Kiana Parsi, Eden Pfanner, Sofia Pfanner, Francis Pillsbury, Mia Pitz, Andrew Polis, Mia Pressley, William Purdy, Katie Radabaugh, Phoebe Radisay, Jonathan Ranabargar, Jack Reed, Adam Retana, Sam Reynolds, Sam Richardson, Maxwell Risi, Rebecca Roach, Ryan Robinson, Brittney Rodriguez

Luke Rogers, Jameson Roller, Katie Rollins, Amanda Lara Rossini-Hein, Joshua Rubow, Emma Russell, Kali Russell, Shannon Ryan, Enzo Sadler, Deeba Saffarian-Toosi, Saba Saffarian-Toosi, Sofia Salvino, Brittain Sammons, Luc Sanchez, Sebastian Santos-Mendoza, Dante Sarabia, Irene Sarnsen, Grace Sauers, Lea Schaffer, Brendan Schmanski, Iris Sewell, Skylar Sexton, Kyle Shaw, Gal Shonfeld, Nicholas Short, Perry Skenderian, Sarah Smelkinson, Dylan Smith, Kelly Smith, Kevin Smith, Claire Smithers, Ryan Smithers, Garrett Smyers, Connor Sorensen, Andrew Stanaland, Caroline Stewart, Jack Strickland, Maya Takabayashi, Kiyara Tehrani, Emily Thomas, Trason Thomas, Olivia Tiezzi, Julia Trabert, Taylor Tran, Katrin Trimarche, Elian Trinidad Agraz, Geneva Tripoli, Colleen Turner, Victoria Vincent, Benjamin Vogel, Grant Waldow, Leonard Wallstein, Mackenzie Walthall, Piper Warner, Gretchen Webb, Catrin Williams, Sidney Williams Goldberg, Cameron Wilson, Jordan Wilson, Skye Wilson, Cory Winchester, Quinn Winter, Wesley Witteman, Gabrielle Woods, Cienna Wunder, Alexis Yang

Jack Yeager, Scott Yoder, Yuika Yoshida, Songtai You, Melissa Young, Long Zhang